Дядько хлопця зранку 14 листопада повідомив, що його знайшли повішеним. Із заявою про зникнення він звернувся до правоохоронців ще 2 тижні тому. Про це розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.
Читайте також На Львівщині з вікна 4 поверху випала 63-річна жінка
Хлопець жив у селищі Середнє. Коли він зник, орієнтування розіслали правоохоронцям по всьому регіону. Сформували ініціативні групи для пошуку, куди входили і поліцейські, і громадськість. На жаль, закарпатця знайшли вже мертвим.
Чи було це самогубством
Триває досудове розслідування у справі. Поліція з'ясовує обставини.
За словами Дан, щоб встановити конкретні причини смерті, проведуть розтин. Однак наразі мовиться про самогубство.
Схожі трагічні випадки в Україні
- У Харкові 1 листопада двоє 19-річних хлопців вчинили самогубство. Один трагічний інцидент стався у Київському районі, а другий – на Олексіївці.
- У Білій Церкві 30 жовтня підліток зістрибнув з мосту на лобове скло вантажівки, яка проїжджала повз. Він не вижив.
- Двоюрідного брата покійного міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли повішеним. Перед тим загинув у рідний брат мера Андрій Павлов.
- З вікна казарми у Львові 30 жовтня випав 18-річний юнак. На жаль, він отримав важкі травми та загинув. Матір хлопця не вірить в офіційну версію про самогубство.