Дядя парня утром 14 ноября сообщил, что его нашли повешенным. С заявлением об исчезновении он обратился к правоохранителям еще 2 недели назад. Об этом рассказала представитель полиции Закарпатья Анна Дан.

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Парень жил в поселке Среднее. Когда он исчез, ориентировку разослали правоохранителям по всему региону. Сформировали инициативные группы по поиску, куда входили и полицейские, и общественность. К сожалению, жителя Закарпатья нашли уже мертвым.

Было ли это самоубийством

Продолжается досудебное расследование по делу. Полиция выясняет обстоятельства.

По словам Дан, чтобы установить конкретные причины смерти, произведут вскрытие. Однако на данный момент речь идет о самоубийстве.

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