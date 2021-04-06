Кефір на ніч: хороша чи погана звичка

Кефір та інші молочні продукти мають високий інсуліновий індекс. Тобто після кожного ковтка кефіру чи ложки творога вам рівень інсуліну різко зростає.

Чому кефір наніч – це погана звичка?

Кожен другий випадок у моїй практиці – це фраза: "вечером, даже на ночь, я чтобы не есть, – пью кефир. Ну или яблоко грызу. Но не понимаю: все равно не могу похудеть!"

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Міцно закарбувалися у головах міфи і вкорінилися як звички ці "краще з'їм некалорійне яблуко" та "вип'ю кефір на ніч". Щоразу пояснюю клієнтам, чому вони не худнуть – раз, і чому за їхніми аналізами я виставляю преддіабет 2 типу – два. Після цього вони прощаються зі звичками.

Кефір та інші молочні продукти мають високий інсуліновий індекс. Тобто після кожного ковтка кефіру чи ложки творога вам рівень інсуліну різко зростає. Про це забувають ті дієтологи і фітнес-тренери, які розказують: "пийте кефір, він низькокалорійний! Із ним ви не поправитеся"

Є ще два важливих поняття: інсуліновий і глікемічний індекси. Перший відображає рівень інсуліну в крові, який підвищується після вживання продукту. Другий – кількість глюкози, яка також збільшується в крові після їжі.

Кисломолочні продукти мають низький і середній глікемічний індекс, але при цьому дуже високий індекс інсуліну. У того ж кефіру – 98. Це на рівні з "наполеоном" чи морозивом.

До чого це призводить?

1. Підвищується рівень анаболічних гормонів, які сприяють росту жирової тканини.

2. Виділення альдостерону супроводжується затримкаю натрію. Натрій затримує воду. І на ранок ви прокидаєтеся з набряками.

3. Із виділенням інсуліну погіршується процес ліполізу ("утилізація" жирових клітин). Чим частіше і більше виділяється інсулін, тим більше гальмується цей процес . Тут причина ще і в соматотропному гормоні (гормоні росту), який за біоритмами синтезується і виділяється з 23:00 до 1:00 (найактивніша фаза). Одна з його функцій – процес спалювання жирів. Якщо в час, коли має працювати соматотропний гормон, злітає рівень інсуліну, – процес спалювання жирів блокується. Інсулін дає сигнал жирним кислотам утворювати тригліцериди, жироспалювання зупиняється. І ви не можете схуднути.

4. Надлишок жирової тканини та регулярні сплески інсуліну призводять до розвитку інсулінорезистентності, метаболічного синдрому та діабету 2 типу.

І на додачу до цього:

5. Тваринний білок (яким є кефір) – важкий для перетравлення. З'їсти / випит його на ніч – це своїми ж руками нашкодит своєму нічному відновленню і сну.

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6. Казеїн та лактоза – молочні білок та цукор відповідно – я рекомендую взагалі забирати з раціону як прозапальні, слизоутворюючі, камедогенні та навіть онко-фактори.

Тому найкраща вечеря – або її пропуск, або легкі некрохмалисті овочі / зелень (за бажанням можна додати легкий білок, такий як морепродути / біла риба / яєчний білок).