США досі не проголосували за виділення допомоги Україні. Глава МЗС Великої Британії під час візиту в Сполучені Штати намагався переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу виділити Києву 60 мільярдів доларів.

Та журналісти пишуть, що спроба Девіда Камерона провалилась. Адже йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном. Саме останній теоретично міг би поставити пакет на голосування.

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Що відомо про спробу Камерона переконати Трампа

Девід Камерон зустрівся з 45 президентом США Дональдом Трампом, який є чинним кандидатом на цю посаду, на приватній вечері в резиденції республіканця у Мар-а-Лаго.

Камерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США не "винагороджувати" росіян за окупацію України. Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року будуть розроблені плани для кожного члена Альянсу, які дозволять досягти або перевищити цільовий показник витрат на оборону,

– зауважило видання.

Також там пояснили, що очільник британського Міністерства закордонних справ сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

Що заявив Камерон у США

На спільній пресконференції глава МЗС Британії Девід Камерон та держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги.

Британський посадовець наполягав на тому, що він приїхав до США не для того, щоб "читати лекції" чи втручатися у внутрішню американську політику. Проте він запевнив, що готовий відмовитися від "дипломатичної риторики", тому що дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа мають об'єднатися, щоб захистити Україну від російської агресії.

Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?

– заявив дипломат.

Проте аргументи Камерона, як раціональні, так і емоційні наштовхнулись на боротьбу за владу всередині Республіканської партії. Адже радикальні республіканці, що виступають проти допомоги Україні, продовжили погрожувати Джонсону відставкою, якщо він поставить пакет допомоги на голосування.

"Саме повна і цілковита капітуляція – якщо не повна і цілковита згода з програмою демократів – так розлютила нашу республіканську базу і дала виборцям дуже мало підстав голосувати за республіканську більшість у Палаті представників", – заявила конгресвумен Марджорі Тейлор Грін у новій атаці на Джонсона.

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що на вечері з Камероном вони обговорювали:

майбутні вибори в США і Великій Британії,

політичні питання, пов'язані з Brexit,

необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні.

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США не підтримали остаточно пакет допомоги Україні