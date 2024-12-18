У Полтаві п’яний керівник психлікарні на екскаваторі зніс паркан і стріляв у людей, – ЗМІ

У мережі повідомили про інцидент, який трапився за участю нетверезого керівника Полтавської обласної психлікарні Віктора Волошина. Мешканці одного з будинку розповіли, що той намагався знести дерево та стріляв у людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтернет-портал Полтавщина.

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Що відомо за конфлікт за участю керівника психлікарні Полтавщини

За словами керівника ОСББ "Затишок на Балакіна" Олександра Литвиненка, 16 грудня Віктор Волошин заїхав у двір, щоб самовільно знести дерево горіха, яке йому заважало. Литвиненко каже, що 40-річний керівник обллікарні не прописаний у будинку, але часто приїздить сюди до однієї людини.

Того вечора він приїхав на екскаваторі, у нетверезому стані і намагався знести горіхове дерево, яке росте у дворі. На думку Волошина, воно йому заважає паркувати свій автомобіль біля будинку. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці огороджували насадження,

– каже голова ОСББ.

Між Волошиним та мешканцями будинку спалахнув конфлікт. У його ході посадовець дістав травматичний пістолет та почав стріляти. На місце приїхали правоохоронці.

Інцидент з керівником обласної психлікарні: дивіться відео

До слова, у поліції Полтавщини 17 грудня повідомили, що за фактом конфлікту між місцевими чоловіками відкрито кримінальне провадження. Йдеться саме про інцидент з Віктором Волошиним.

"Наразі слідчими встановлено всіх учасників конфлікту. Ними виявились місцеві чоловіки (40, 57 та 72 роки). Всі троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі з’ясовується", – пишуть правоохоронці.

Окрім цього, у 40-річного полтавця – тобто, як зазначається, Волошина – слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями.

Екскаватор, яким посадовець влетів у двір / інтернет-портал Полтавщина

Також на інцидент відреагував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Він заявив, що наразі триває службове розслідування, ситуацію також вивчають правоохоронці. Лише після завершення перевірок Пронін зможе дати свою оцінку. Водночас глава ОВА додав, що питання на контролі.