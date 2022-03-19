33 виїзди, 1 загиблий, 4 врятованих: як минула доба на Харківщині

Упродовж доби 18 березня рятувальники у Харківській області здійснили 33 виїзди. Вони гасили пожежі та розбирали завали.

Пожежі виникали у житлових будинках, приватних будівлях та торговельних об'єктах. Вогонь гасили 55 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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Де виникали пожежі:

у Шевченківському,

Київському,

Основ'янському,

Немишлянському,

Московському районах Харкова,

Харківському,

Ізюмському районах області.

18 березня близько 08:40 внаслідок ворожого обстрілу сильних руйнувань зазнав один з вищих навчальних закладів, також постраждали сусідні житлові будинки. Крім того, у квартирах житлових 9-поверхівок виникли пожежі. Загинула 1 особа, близько 10 осіб постраждало.

Працівники ДСНС врятували жінку на пожежі, а також витягли з-під завалів чоловіка. Загалом під час розбирання руїн знайшли 4 осіб.

Водночас піротехніки продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Вони виїжджали на 30 адрес, де були спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

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