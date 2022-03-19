Відповідну інформацію станом на 18 годину 18 березня оприлюднив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Про жертв війни поліцейський розповів на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо У Харкові російські окупанти вбили вже 500 мирних мешканців

На Харківщині через атаки ворога загинули понад 200 мирних людей

У Харківській області від 24 лютого 2022 року загинули:

263 цивільних особи;

14 дітей.

На жаль, окрім цього, тільки за останню добу, 18 березня, у області загинуло 13 дорослих та 1 дитина.



У поліції назвали кількість мирних жертв на Харківщині / Інфографіка з фейсбуку Сергія Болвінова

Як минула ніч у Харкові 18 березня – дивіться відео