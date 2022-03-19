Соответствующую информацию на 18 часов 18 марта обнародовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. О жертвах войны полицейский рассказал на 23-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Важно В Харькове российские оккупанты убили уже 500 мирных жителей
На Харьковщине из-за атак врага погибли более 200 мирных людей
В Харьковской области с 24 февраля 2022 погибли:
- 263 гражданских лица;
- 14 детей.
К сожалению, кроме этого, только за последние сутки, 18 марта, в области погибли 13 взрослых и 1 ребенок.
В полиции назвали количество мирных жертв в Харьковской области / Инфографика из фейсбука Сергея Болвинова
Как прошла ночь в Харькове 18 марта – смотрите видео