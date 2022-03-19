Пожар возникал в жилых домах, частных зданиях и торговых объектах. Огонь тушили 55 спасателей и 13 единиц техники.

Важно С начала войны только на Харьковщине погибли больше двухсот гражданских людей

Где возникали пожары

в Шевченковском,

Киевском,

Основянском,

Немышлянском,

Московском районах Харькова,

Харьковском,

Изюмском районах области.

18 марта около 08:40 в результате вражеского обстрела сильным разрушениям подверглось одно из высших учебных заведений, также пострадали соседние жилые дома. Кроме того, в квартирах жилых 9-этажек возникли пожары. Погиб 1 человек, около 10 человек пострадали.

Работники ГСЧС спасли женщину из пожара, а также вытащили из-под завалов мужчину. В целом во время разборки развалин нашли 4 человека.

В то же время пиротехники продолжали обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Они выезжали по 30 адресам, где были сработавшие и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.

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