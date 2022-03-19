Пожар возникал в жилых домах, частных зданиях и торговых объектах. Огонь тушили 55 спасателей и 13 единиц техники.
Важно С начала войны только на Харьковщине погибли больше двухсот гражданских людей
Где возникали пожары
- в Шевченковском,
- Киевском,
- Основянском,
- Немышлянском,
- Московском районах Харькова,
- Харьковском,
- Изюмском районах области.
18 марта около 08:40 в результате вражеского обстрела сильным разрушениям подверглось одно из высших учебных заведений, также пострадали соседние жилые дома. Кроме того, в квартирах жилых 9-этажек возникли пожары. Погиб 1 человек, около 10 человек пострадали.
Работники ГСЧС спасли женщину из пожара, а также вытащили из-под завалов мужчину. В целом во время разборки развалин нашли 4 человека.
В то же время пиротехники продолжали обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Они выезжали по 30 адресам, где были сработавшие и не разорвавшиеся взрывоопасные предметы.
Это может вас заинтересовать – в Одесской области спасатели ликвидировали авиационную бомбу ОФАБ-500: видео