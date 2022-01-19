Через аварію на теплотрасі понад 100 будинків у Харкові залишилися без опалення

Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" ремонтує трубопровід діаметром 530 міліметрів. На ньому стався прорив.

Інцидент трапився 19 січня у Слобідському районі на перехресті вулиць Киргизької та Монюшка. Через це жителі лишилися без гарячої води та опалення.

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Як ліквідують аварію

Наразі комунальники сформували бригади працівників, які борються з наслідками прориву. На місце приїхала техніка та почала ліквідацію дефекту трубопроводу.

Невідомо, скільки триватимуть роботи. Їх завершать, коли повністю усунуть всі пошкодження. Після запуску системи теплопостачання, бригади знеповітрюватимуть внутрішньобудинкові системи опалення.

Де немає опалення та гарячої води

Опалення відключили за такими адресами:

вулиця Анадирська, 10, 12, 14;

провулок Анадирський, 1, 3;

вулиця Аскольдівська, 10, 30А, 6Б, 6В, 8;

в'їзд Балаклійський, 1А, 1Б, 4, 6, 8;

проспект Гагаріна, 175, 175А, 179;

проспект Героїв Сталінграду;

провулок Забайкальський;

вулиця Зернова, 2/1;

провулок Зерновий;

вулиця Киргизька;

вулиця Монюшка, 1, 24;

вулиця Морозова, 32, 34;

вулиця Ньютона;

вулиця Фонвізіна;

вулиця Щукіна, 1;

проїзд Киргизький, 1, 6.

Гарячої води немає за такими адресами:

проспект Гагаріна, 175, 175А, 179;

провулок Героїв Сталінграду; вул. Зернова, 2/1;

провулок Зерновий, 1, 1А, 2, 4, 4А;

вулиця Киргизька, 12, 1Б, 2, 4, 5А, 9А;

вулиця Монюшка, 1, 24;

вулиця Морозова, 32, 34;

вулиця Ньютона, 10, 10А, 5А, 6, 8;

вулиця Фонвізіна, 15, 16А, 17, 17А;

вулиця Щукіна, 1.

Погода у Харкові 19 січня

У Харкові 19 січня температура коливається від -5°C до -13°C. Протягом всього дня похмуро та сильна хмарність. Вночі падав дощ, а вдень – легкий сніг. Вночі 20 січня температура опуститься до -15°C.

У Харкові затопило метро

Попередня аварія з трубопроводом у Харкові трапилася вночі 17 січня у Шевченківському районі. Тоді без опалення та гарячої залишилися 189 житлових будинків, 185 відомств, 12 дитячих садків, 9 шкіл та 3 лікувальні заклади.

Частину Холодногірсько-Заводської лінії метро затопило в Харкові 11 січня. Це сталося через прорив водогону в Шевченківському районі. Вода через вентиляційні шахти залила тунель метрополітену і містяни не могли скористатися транспортом. Найгіршою була ситуація між станціями "Майдан Конституції" та "Центральний ринок".

Текст публікації фейсбук-сторінки КП "Харківські теплові мережі"

У відключення опалення потрапили:

вул. Анадирська, 10, 12, 14; пров. Анадирський, 1, 3; вул. Аскольдівська, 10, 30А, 6Б, 6В, 8; в-д. Балаклійський, 1А, 1Б, 4, 6, 8; пр. Гагаріна, 175, 175А, 179; пр. Героїв Сталінграду, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 5, 5/1, 6/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/24, 6/25, 6/26, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 41/1, 25 К1; пров. Забайкальський, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; вул. Зернова, 2/1; пров. Зерновий, 1, 1А, 2, 3/1, 4, 4А, 4/2; вул. Киргизька, 10, 12, 1Б, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е; вул. Монюшка, 1, 24; вул. Морозова, 32, 34; вул. Ньютона, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А; вул. Фонвізіна, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17/1; вул. Щукіна, 1; п-д. Киргизький, 1, 6

У відключення гарячої води потрапили:

пр. Гагаріна, 175, 175А, 179; пр. Героїв Сталінграду, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 6/21, 6/22, 7, 41/1, 25 К1; вул. Зернова, 2/1; пров. Зерновий, 1, 1А, 2, 4, 4А; вул. Киргизька, 12, 1Б, 2, 4, 5А, 9А; вул. Монюшка, 1, 24; вул. Морозова, 32, 34; вул. Ньютона, 10, 10А, 5А, 6, 8; вул. Фонвізіна, 15, 16А, 17, 17А; вул. Щукіна, 1