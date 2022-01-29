Черви "вилазили" з-під луски: в харківському магазині продали рибу з паразитами – моторошне фото

У Харкові в магазині продали людям заморожену рибу, в якій були паразити. Проте це виявили лише через кілька днів після покупки.

Про це написав житель Харкова в одному з місцевих телеграмів. Він вказав, що нібито придбав окуня в "Рибному ремеслі". А для підтвердження цього, сфотографував наліпку зі штрих-кодом.

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Одразу повернулися в магазин

За словами користувача, рибу після покупки одразу поклали до морозильної камери. Тобто вона нібито була в тому ж стані, що в момент купівлі.

Виявили ж зараженість риби через кілька днів. Тоді окуня вирішили розморозити й приготувати. Після цього жінка пішла до магазину, де їй повернули гроші.



Наліпка на пакеті з окунем / Фото телеграму "Харків 1654"

Фото не для вразливих

Магазин "Рибне ремесло" наразі не коментував цей інцидент. Тому невідомо, чи справді там придбали зіпсований товар.

На оприлюдненому фото риби помітні білі черв'яки. Вони зосереджені на животі рибини. Наразі невідомо, що саме це було, тому не можна напевне сказати, чи були паразити всередині риби на момент початку заморозки.

Зображення, яке прикріпили до допису може здатися відразливим. Тому не рекомендуємо переглядати чутливим до таких речей (18+).



Паразити на замороженому окуні з магазину / Фото телеграму "Харків 1654"

Читайте повний текст допису телеграму "Харків 1654":

Купили у "Рибному Ремеслі" замороженого морського окуня, принесли додому та поклали у морозильну камеру. Через пару днів дістали його звідти - вирішили приготувати, залишили розморожуватися і через кілька годин спостерігаю таку картину, з-під луски почали вилазити паразити!!

У магазині гроші повернули! Але як можна торгувати такою продукцією!!

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