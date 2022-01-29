Об этом написал житель Харькова в одном из местных телеграммов. Он указал, что якобы приобрел окуня в "Рыбном ремесле". А для подтверждения этого, сфотографировал наклейку со штрих-кодом.

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Сразу вернулись в магазин

По словам пользователя, рыбу после покупки сразу положили в морозильную камеру. То есть она якобы была в том же состоянии, что в момент покупки.

Обнаружили же зараженность рыбы через несколько дней. Тогда окуня решили разморозить и приготовить. После этого женщина пошла в магазин, где ей вернули деньги.



Наклейка на пакете с окунем / Фото телеграмма "Харьков 1654"

Обратите внимание! Магазин "Рыбное ремесло" пока не комментировал этот инцидент. Поэтому неизвестно, действительно ли там приобрели испорченный товар.

Фото не для впечатлительных

На обнародованном фото рыбы заметны белые черви. Они сосредоточены на животе рыбины. Пока неизвестно, что именно это было, поэтому нельзя сказать наверняка, были ли паразиты внутри рыбы на момент начала заморозки.

Изображение, которое прикрепили к сообщению может показаться отталкивающим. Поэтому не рекомендуем просматривать чувствительным к таким вещам (18+).



Паразиты на замороженном окуне из магазина / Фото телеграмма "Харьков 1654"

Читайте полный текст сообщения телеграмма "Харьков 1654":

Купили в "Рыбном Ремесле" замороженного морского окуня, принесли домой и положили в морозильную камеру. Через пару дней достали его оттуда - решили приготовить, оставили размораживаться и через несколько часов наблюдаю такую картину, из-под чешуи начали вылезать паразиты!!

В магазине деньги вернули! Но как можно торговать такой продукцией!!

Полезно – как вернуть в магазин некачественный товар: смотрите видео