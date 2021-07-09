Соответствующее видео в сообществе опубликовала пользовательница Анастасия Тищенко. Она утверждает, что черви были в купленной колбасе.
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Колбаса с червями в Херсоне
Женщина рассказала: ее муж вернулся с ротации в Вооруженных силах, они решили поехать на природу. Купили колбасу, а там внутри были черви. К своему сообщению женщина добавила чек покупки.
Там указано, что колбасу купили 8 июля на проспекте 200-летия Херсона в магазине "Везунчик".
Чек о покупке колбасы / Фото Анастасии Тищенко
Колбаса с червями внутри: смотрите видео
Предупреждаем! Кадры содержат омерзительные сцены, не рекомендуем смотреть слабонервным
Что пишут пользователи в комментариях
Большинство из подписчиков сообщества сомневаются в подлинности червей в колбасе. Точнее в том, что живые беспозвоночные оказались там в герметичной упаковке.
Комментарии к сообщению о колбасе / Скриншот
- Это пенка – личинка фруктовой мухи. Причем искусственно окрашенная. Порция 20 гривен в любом рыболовном ларьке. Кого вы хотите обмануть?
- Странно, а зачем вы вообще разорвали колбасу, как будто знали, что там?
- Сначала весь этот пост вызывает сомнение, начиная от покупки на природу одной палки колбасы, которую почему-то не резали, а ломали, заканчивая якобы опарышами, по которым видно, что появились они там не естественно. Это провокация чистой воды. И вряд ли автор будет куда-то обращаться, так как сам "попадет" за клевету.
- "Везунчику" надо подать в суд на автора поста за клевету и о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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