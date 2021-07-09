Відповідне відео у спільноті опублікувала користувачка Анастасія Тищенко. Вона стверджує, що черв'яки були у купленій ковбасі.

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Ковбаса з черв'яками у Херсоні

Жінка розповіла: її чоловік повернувся з ротації у Збройних силах, вони вирішили поїхати на природу. Купили ковбасу, а там всередині були черв'яки. До свого допису жінка додала чек покупки.

Там зазначено, що ковбасу купили 8 липня на проспекті 200-річчя Херсона у магазині "Везунчик".



Чек про покупку ковбаси / Фото Анастасії Тищенко

Ковбаса з черв'яками всередині: дивіться відео

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Що пишуть користувачі у коментарях

Більшість із дописувачів спільноти сумніваються у справжності черв'яків у ковбасі. Точніше того, що живі безхребетні опинилися там у герметичній упаковці.



Коментарі до допису про ковбасу / Скриншот

Це пінка – личинка фруктової мухи. Причому штучно забарвлена. Порція 20 гривень в будь-якому рибальському кіоску. Кого ви хочете обдурити?

Дивно, а навіщо ви взагалі розірвали ковбасу, як ніби знали, що там?

Спочатку весь цей пост викликає сумнів, починаючи від покупки на природу однієї палки ковбаси, яку чомусь не різали, а ламали, закінчуючи нібито опаришами, за якими видно що з'явилися вони там не природно.Це провокація чистої води. І навряд чи автор буде куди то звертатися, так як сам "потрапить" за наклеп.

"Везунчику" треба подати в суд на автора поста за наклеп і про захист честі, гідності та ділової репутації.

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