Далі дороги немає: показали контраст на трасі "Харків – Дніпро" – промовисте відео

У мережі оприлюднили курйозне відео, на якому добре видно різницю між дорогою двох областей. Мовиться про Харківщину та Дніпропетровщину.

На записі спершу йде ідеальне дорожнє покриття. Проте згодом починається інший регіон і те, що під колесами авто, вже значно важче назвати дорогою.

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"Ось чому аварій багато"

Це відео оприлюднили в тіктоку hunter_3005. Автор зазначив, що від Харкова траса ідеальна вздовж кількох населених пунктів: зокрема Первомайська та Лозової.

Проте "казка" закінчується поряд зі стелою, на якій пише "Дніпропетровщина". Чоловік навіть починає пригальмовувати, адже шкодує свій автомобіль.

Трам-пам-пам. Бачите, це вже Дніпропетровська область і дорога така. Ось тому в нас у Харкові аварій багато, бо просто дороги хороші,

– зазначив автор тіктока.

Після в'їзду в сусідню область дорожнє покриття стає значно темнішим. На ньому лише подекуди є світлі острівці, довкола яких глибокі ями.

Різкий контраст між областями на трасі: дивіться відео

На дороги виділили бонусні кошти

Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2021. Тепер у законі передбачили значне збільшення доходів і видатків бюджету. Із низ яких понад 19 мільярдів гривень планують виділити на ремонт дороги в різних областях.

Спершу мовилося, що можуть збільшити суму до 2,5 мільярда гривень. Проголосували за ухвалення такої правки бюджету 242 народні депутати.

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