Запровадять зміни щодо руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

До теми В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху: що відомо

В Україні почнуть діяти зміни до правил дорожнього руху

У МВС пояснили, що зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Саме тому з 1 листопада будуть нові:

дорожні знаки;

дорожня розмітка;

правила руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.

На дорогах з'являться дорожні знаки:

житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів;

автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець;

а також острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.



В Україні з 1 листопада діятимуть нові дорожні знаки / Фото МВС

Запроваджують жовто-червону розмітку

До чинної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона,

– розповіли в МВС.

Вводиться розмітка для:

позначення засобу для заспокоєння руху;

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;

перед виходами з території шкіл;

для позначення місця концентрації ДТП;

для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Варто відзначити, що у правилах дорожнього руху змінили вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, де крайовою є лише розмітка 1.2 (широка суцільна лінія – 24 канал). Проте відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.



В Україні почнуть діяти нові дорожні знаки / Фото МВС

Зміни у русі велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору

З 1 листопада запровадять:

нове визначення велосипедної доріжки;

поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

вказані права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Проте адміністративна відповідальність велосипедистів залишається незмінною, зокрема за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.



В Україні з 1 листопада почнуть діяти нові правила для велосипедистів / Фото МВС

Коротко про зміни правил дорожнього руху