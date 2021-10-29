Запровадять зміни щодо руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору. Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.
До теми В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху: що відомо
В Україні почнуть діяти зміни до правил дорожнього руху
У МВС пояснили, що зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.
Саме тому з 1 листопада будуть нові:
- дорожні знаки;
- дорожня розмітка;
- правила руху велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.
На дорогах з'являться дорожні знаки:
- житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення;
- напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів;
- автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець;
- а також острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.
В Україні з 1 листопада діятимуть нові дорожні знаки / Фото МВС
Запроваджують жовто-червону розмітку
До чинної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона,
– розповіли в МВС.
Вводиться розмітка для:
- позначення засобу для заспокоєння руху;
- виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки;
- перед виходами з території шкіл;
- для позначення місця концентрації ДТП;
- для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
Варто відзначити, що у правилах дорожнього руху змінили вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, де крайовою є лише розмітка 1.2 (широка суцільна лінія – 24 канал). Проте відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.
В Україні почнуть діяти нові дорожні знаки / Фото МВС
Зміни у русі велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору
З 1 листопада запровадять:
- нове визначення велосипедної доріжки;
- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- вказані права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Проте адміністративна відповідальність велосипедистів залишається незмінною, зокрема за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.
В Україні з 1 листопада почнуть діяти нові правила для велосипедистів / Фото МВС
Коротко про зміни правил дорожнього руху
- Кабмін наприкінці вересня 2021 року постановив внести зміни до правил дорожнього руху. Тоді ж вирішили, що постанова набирає чинності з 1 листопада 2021 року.
- Зміни розписані урядом на 50 сторінках. У документів прописані всі зміни, що внесли до ПДР.
- Зокрема зміниться розмітка та дорожні знаки, правила зупинки та стоянки, з'являться діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів.