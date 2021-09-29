Відповідний проєкт постанови затвердили під час засідання уряду 29 вересня.
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Зміни до ПДР в Україні
- Передбачається внесення змін і доповнень до ПДР та викладення у новій редакції розділів 33 "Дорожні знаки", 34 "Дорожня розвідка" та додатків 1,2 до ПДР.
- Чимало змін стосуються дорожнього руху велосипедистів. Зокрема, уточнено термін "велосипедна доріжка", додано "велосипедну смугу" та "велосипедний переїзд".
Фіксація порушень ПДР
- В Україні до 2024 року хочуть встановити 1,5 тисячі стаціонарних камер фото та відеофіксації порушень ПДР. Кожен прилад дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.
- Нині вже встановлено 130 комплексів фотовідеофіксації порушень ПДР, а до кінця року – заплановано близько 400. У МВС мають намір реалізувати відразу 4 підходи.
- Планують встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП.
Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу