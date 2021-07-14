Нововведення визначають дорожню станцію патрульної поліції як ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій є споруда для перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.
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Окрім цього, змінили обмеження на "Покажчику загальних обмежень швидкості" з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.
Витяг з проєкту постанови щодо ДСПП / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
Зразок нового знаку / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
Новий покажчик загальних обмежень швидкості / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
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