Нововведення визначають дорожню станцію патрульної поліції як ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій є споруда для перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.

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Окрім цього, змінили обмеження на "Покажчику загальних обмежень швидкості" з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.



Витяг з проєкту постанови щодо ДСПП / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Зразок нового знаку / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Новий покажчик загальних обмежень швидкості / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Довідка. Державну автомобільну інспекцію МВС України (ДАІ) розформували ще у листопаді 2015 року. Замість неї створили Патрульну поліцію, яка має ширші повноваження. ДАІ в Україні існувала з 1936 року. Вона виконувала різні завдання МВС, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Із 2015 року в Україні діють також Сервісні центри МВС.

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