Нововведения определяют дорожную станцию патрульной полиции как участок местности вблизи проезжей части дороги, на которой есть сооружение для пребывания полицейских во время несения службы. Обозначать ДСПП будут дорожным знаком 6.10.

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Кроме этого, изменили ограничения на "Указателе общих ограничений скорости" с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах. Следует отметить, что де-факто такие ограничения вступили в силу еще 1 января 2018 года.

Выдержка из проекта постановления о ДСПП / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Образец нового знака / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко



Новый указатель общих ограничений скорости / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко

Справка. Государственной автомобильной инспекции МВД Украины (ГАИ) расформировали еще в ноябре 2015 года. Вместо нее создали патрульную полицию, которая имеет более широкие полномочия. ГАИ в Украине существовала с 1936 года. Она выполняла различные задания МВД, связанные с безопасностью дорожного движения. С 2015 году в Украине действуют также Сервисные центры МВД.

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