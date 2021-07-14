Нововведения определяют дорожную станцию патрульной полиции как участок местности вблизи проезжей части дороги, на которой есть сооружение для пребывания полицейских во время несения службы. Обозначать ДСПП будут дорожным знаком 6.10.
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Кроме этого, изменили ограничения на "Указателе общих ограничений скорости" с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах. Следует отметить, что де-факто такие ограничения вступили в силу еще 1 января 2018 года.
Выдержка из проекта постановления о ДСПП / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко
Образец нового знака / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко
Новый указатель общих ограничений скорости / Фото из телеграм-канала Алексея Гончаренко
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