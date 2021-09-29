Соответствующий проект постановления утвержден на заседании правительства 29 сентября.

Читайте также Постов ГАИ больше не будет: в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения

Изменения в ПДД в Украине

Предусматривается внесение изменений и дополнений в ПДД и изложения в новой редакции разделов 33 "Дорожные знаки", 34 "Дорожная разведка" и приложений 1,2 к ПДД.

Немало изменений касаются дорожного движения велосипедистов. В частности, уточнено термин "велосипедная дорожка", добавлено "велосипедную полосу" и "велосипедный переезд".

Необходимость изменений в проекте постановления Кабмина объясняют тем, что с принятием новых стандартов возникает потребность в приведении в соответствие с ними правил дорожного движения.

Фиксация нарушений ПДД

В Украине до 2024 года хотят установить 1,5 тысячи стационарных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Каждый прибор позволяет уменьшить количество ДТП втрое.

Сейчас уже установлено 130 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а до конца года – запланировано около 400. В МВД намерены реализовать сразу 4 подхода.

Планируется установление камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП.

Обратите внимание! В Украине система фотовидеофиксации заработала 1 июня 2020 года. А в конце ноября прошлого года начали действовать новые правила дорожного движения.



Новые штрафы / Инфографика 24 канала