Заместитель министра внутренних дел отметил, что сейчас уже установлено 92 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, до 1 июня их будет 130, а до конца года – запланировано около 400. Об этом он сообщил 13 мая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

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Мы планируем реализовать сразу 4 подхода: установка камер фотовидеофиксации трех типов, усиление законодательной базы, улучшение дорожной инфраструктуры и системы статистики по ДТП,

– сказал Антон Геращенко.

Заместитель главы МВД также рассказал о планах применения в будущем модели по примеру шведской Vision zero, имеющий целью уменьшить смертность на дорогах до нулевого показателя.

Согласно исследованию, большинство нарушений совершаются из-за того, что граждане склонны нарушать правила. А для того, чтобы избежать систематических нарушений ПДД, должен быть контроль.

Обратите внимание! В Украине система фотовидеофиксации заработала 1 июня 2020 года. А в конце ноября прошлого года начали действовать новые правила дорожного движения.



Новые штрафы / инфографика 24 канала