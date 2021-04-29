Верховная Рада 29 апреля приняла закон, который отменяет требование направлять на почтовый адрес водителя постановление об админправонарушении. Речь идет о тех постановлениях, по которым уже уплачен штраф.

За законопроект №5058 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" проголосовали 305 народных избранников. Документ приняли во втором чтении и в целом.

Актуально За руль – под градусом: в МВД рассказали, сколько поймали нетрезвых водителей

Авторы хотят остановить неэффективное использование средств

Такие изменения в законодательстве инициаторы объясняют просто: хотят остановить неэффективное использование средств. Их, считают политики, лучше потратить на финансирование мер безопасности дорожного движения или инфраструктурные проекты.

Автолюбители после оплаты штрафа и выполнения соответствующего постановления через некоторое время получают это же постановление снова. В постановлении не указывается о том, что штраф по нему уже оплачен, а потому некоторые граждане получают дополнительный стресс и оплачивают его еще раз,

– отметили авторы свои аргументы в пояснительной записке.

Кому все же будут присылать постановления по почте

Если водитель не заплатил штраф в течение 15 дней со дня вынесения об этом постановления, то тогда ему и стоит ждать "письма счастья". Постановление о наложении административного взыскания направят заказным письмом.