Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон, який скасовує вимогу надсилати на поштову адресу водія постанову про адмінправопорушення. Мовиться про ті постанови, за якими вже сплачений штраф.

За законопроєкт №5058 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" проголосували 305 народних обранців. Документ ухвалили в другому читанні та в цілому.

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Автори хочуть зупинити неефективне використання коштів

Такі зміни у законодавстві ініціатори пояснюють просто: хочуть зупинити неефективне використання коштів. Їх, вважають політики, краще витратити на фінансування заходів безпеки дорожнього руху або інфраструктурні проєкти.

Автолюбителі після оплати штрафу та виконання відповідної постанови через деякий час отримують цю саму постанову знову. У постанові не зазначається про те, що штраф по ній вже оплачено, а тому деякі громадяни отримують додатковий стрес і оплачують її ще раз,

– зазначили автори свої аргументи у пояснювальній записці.

Кому таки надсилатимуть постанови поштою

Якщо водій не заплатив штраф протягом 15 днів з дня винесення про це постанови, то тоді йому варто і чекати на "лист щастя". Постанову про накладення адміністративного стягнення надішлють рекомендованим листом.