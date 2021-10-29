Внедрят изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
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В Украине начнут действовать изменения в правила дорожного движения
В МВД пояснили, что изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.
Именно поэтому с 1 ноября будут новые:
- дорожные знаки;
- дорожная разметка;
- правила движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения.
На дорогах появятся дорожные знаки:
- жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание;
- направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств;
- автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец;
- а также островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.
В Украине с 1 ноября будут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД
Вводят желто-красную разметку
К действующей вертикальной разметке прилагается новая – желто-красная,
– рассказали в МВД.
Вводится разметка для:
- обозначение средства для успокоения движения;
- выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;
- перед выходами из территории школ;
- для обозначения места концентрации ДТП;
- для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
Следует отметить, что в правилах дорожного движения изменили требования по краевой дорожной разметке, где краевой является только разметка 1.2 (широкая сплошная линия – 24 канал). Однако ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.
В Украине начнут действовать новые дорожные знаки / Фото МВД
Изменения в движении велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения
С 1 ноября введут:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Однако административная ответственность велосипедистов остается неизменной, в частности, за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных.
В Украине с 1 ноября начнут действовать новые правила для велосипедистов / Фото МВД
Кратко об изменениях ПДД
- Кабмин в конце сентября 2021 года постановил внести изменения в правила дорожного движения. Тогда же решили, что постановление вступает в силу 1 ноября 2021 года.
- Изменения расписаны правительством на 50 страницах. У документов прописаны все изменения, которіе внесли в ПДД.
- В частности, менятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.