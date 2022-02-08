Фонтан окропу б'є на десятки метрів: у Харкові стався масштабний прорив теплотраси

У Шевченківському районі Харкова сталася масштабна аварія комунікацій. За словами свідків, там на десятки метрів бив фонтан окропу.

Прорвало тепломагістраль на вулиці Олексіївській, 14-б. Через це частина житлового масиву залишилася без опалення та гарячої води.

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Уже почали усувати проблему

Детальніше про це журналістам розповіли комунальники Харківських теплових мереж. Вони зазначили, що на місце негайно відправили аварійну бригаду.

Роботи виконуватимуться до повного відновлення цілісності системи. Просимо вибачення за тимчасові незручності,

– сказали у ХТС.

Також у підприємстві назвали список вулиць, де в мешканців будуть тимчасово відсутні певні комунальні послуги. Проте не сказали, скільки часу займе ремонт.

Прорив комунікацій на Олексіївській у Харкові: дивіться відео

На яких вулицях не буде центрального опалення:

Олексіївська;

Армійська;

Архітекторів;

Ахсарова;

Білогірська;

Кюї Цезаря

Монтажна;

Цілиноградська,

Штурмова;

Котельниківська;

Домобудівна;

Толбухіна;

проспекті Перемоги;

проспекті Людвіга Свободи;

бульварі Фронтовиків.

Гаряче водопостачання припинили за адресами:

Олексіївська;

Армійська;

Архітекторів;

Ахсарова;

Кюї Цезаря;

Монтажна;

проспект Перемоги;

проспект Людвіга Свободи;

Толбухіна;

Білогірська;

Цілиноградська;

Домобудівна.

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