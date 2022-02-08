Прорвало тепломагистраль на улице Алексеевской, 14-б. Часть жилого массива осталась без отопления и горячей воды.

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Уже начали устранять проблему

Подробнее об этом журналистам рассказали коммунальщики Харьковских тепловых сетей. Они отметили, что на место немедленно отправили аварийную бригаду.

Работы будут выполняться до полного восстановления целостности системы. Просим прощения за временные неудобства,

– сказали в ХТС.

Также в предприятии назвали список улиц, где у жителей будут временно отсутствовать определенные коммунальные услуги. Однако не сказали, сколько времени займет ремонт.

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На каких улицах не будет центрального отопления:

Алексеевская;

Армейская;

Архитекторов;

Ахсарова;

Белогорская;

Кюи Цезаря

Монтажная;

Целиноградская,

Штурмовая;

Котельниковская;

Домостроительная;

Толбухина;

проспекте Победы;

проспекте Людвига Свободы;

бульваре Фронтовиков.

Горячее водоснабжение прекратили по адресам:

Алексеевская;

Армейская;

Архитекторов;

Ахсарова;

Кюи Цезаря;

Монтажная;

проспект Победы;

проспект Людвига Свободы;

Толбухина;

Белогорская;

Целиноградская;

Домостроительная.

Обратите внимание! Не у всех домов на этих улицах возникли проблемы с коммуникациями. Ознакомиться с полным списком адресов можно по этой ссылке.

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