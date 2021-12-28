На Харківщині чоловіка, який врятував дитину з пожежі, номінують на премію "Герой-рятівник року"

Рятувальники висунули на премію "Герой-рятівник року" Василя Чередниченка з села Друга Старовірівка Харківської області. Все тому, що він кинувся у вогонь на порятунок дитини.

Василь без роздумів кинувся на порятунок

Рятувальники також планують нагородити старшого з дітей грамотою. Адже 16-річний хлопець і сам врятувався, і вивів з будинку бабусю з малюками.

Читайте також Живцем згорів водій: у Дніпрі сталась трагічна пожежа фури

Василь не захотів говорити з журналістами про пожежу та порятунок дитини. Адже дуже скромний і не вважає свій вчинок героїчним. Його теща Світлана Жирова розповіла, що у Василя в самого є 2 дітей, тож він і кинувся у вогонь.

Просто пішов і врятував, тим більше один хлопчик хворий, той, що сильно надихався. І ще б пару хвилин, як з його слів, він би не вижив. А що тут гадати? Що тут роздумувати?

– сказала жінка.

У якому стані діти

Наразі 4 дітей перебувають в обласній дитячій лікарні. Вони частково відновилися після отруєння чадним газом і продовжують лікування у звичайних палатах, розповіла головна лікарка Оксана Піонтковська. Їхня бабуся наразі живе в будинку онуки.



На Харківщині серед ночі спалахнув будинок

Деталі про пожежу