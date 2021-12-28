На Харківщині чоловіка, який врятував дитину з пожежі, номінують на премію "Герой-рятівник року"
Джерело:Суспільне
Рятувальники висунули на премію "Герой-рятівник року" Василя Чередниченка з села Друга Старовірівка Харківської області. Все тому, що він кинувся у вогонь на порятунок дитини.
Василь без роздумів кинувся на порятунок
Рятувальники також планують нагородити старшого з дітей грамотою. Адже 16-річний хлопець і сам врятувався, і вивів з будинку бабусю з малюками.
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Василь не захотів говорити з журналістами про пожежу та порятунок дитини. Адже дуже скромний і не вважає свій вчинок героїчним. Його теща Світлана Жирова розповіла, що у Василя в самого є 2 дітей, тож він і кинувся у вогонь.
Просто пішов і врятував, тим більше один хлопчик хворий, той, що сильно надихався. І ще б пару хвилин, як з його слів, він би не вижив. А що тут гадати? Що тут роздумувати?
– сказала жінка.
У якому стані діти
Наразі 4 дітей перебувають в обласній дитячій лікарні. Вони частково відновилися після отруєння чадним газом і продовжують лікування у звичайних палатах, розповіла головна лікарка Оксана Піонтковська. Їхня бабуся наразі живе в будинку онуки.
На Харківщині серед ночі спалахнув будинок
Деталі про пожежу
- Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 04:13. ДСНС сповістили сусіди, які почули тріск шиферу, який вже почав руйнуватися.
- Першим в охопленому вогнем будинку прокинувся 16-річний хлопець. Він вивів на вулицю бабусю, 13-річну сестричку та 9-річного хлопчика, який прийшов ночувати в їхню оселю.
- Однак в будинку залишився наймолодший брат. Юнак не зміг відшукати його, тому почав кликати на допомогу.
- Тоді у вогонь кинувся сусід Василь. Лише з третьої спроби він розшукав дитину – 8-річний хлопчик лежав непритомний під ліжком.
- Усіх постраждалих відвезли у лікарню. Пожежу рятувальники ліквідовували 6 годин.