На Харківщині собака прикордонників спіймав хитрого наркодилера, який прикидався рибалкою

У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині собака прикордонників викрив наркодилера, який намагався провезти в авто наркотики. Про це стало відомо 5 січня.

Зловмисник збирався виїхати до Росії. Однак його "багажем" зацікавився чотирилапий помічник військових. Тварина була спеціально натренована на пошук наркотиків.

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"Гостинець" для риби із "сюрпризом"

Звернувши увагу на поведінку пса, прикордонники обшукали автомобіль чоловіка. Зрештою вони знайшли поліетиленовий пакет з сіро-зеленим вмістом. Імовірно, це були висушені коноплі. Втім, правопорушник запевняв, що везе прикорм для риби – насіння, на яке вона буцімто гарно клює.



Наркотики знайшли в особистих речах чоловіка / Фото з фейсбуку Харківської митниці

Видав себе сам

Однак такий "аргумент" зовсім не переконав силовиків. Адже водій поводився надто підозріло: він був розгубленим, постійно посміхався, а говорив повільно та невпевнено.

Згодом затриманий таки зізнався, що помітив дивні кущі на березі річки й вирішив їх зібрати. Прикордонники вилучили у нього понад 150 грамів забороненої речовини й відправили її на експертизу.



Наркотики виявив натренований пес прикордонників / Фото з фейсбуку Харківської митниці

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Текст публікації ДПСУ:

Незвичним "прикормом" зацікавився прикордонний собака. Учора в пункт пропуску "Гоптівка" прибув громадянин України, який прямував до Росії. На авто спрацював службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Під час огляду у речах нашого краянина виявили поліетиленовий пакунок з речовиною сіро-зеленого кольору, схожою на коноплі.

Під час бесіди з правоохоронцями чоловік говорив невпевнено та повільно, був розгубленим та постійно посміхався. За його версією, вміст пакунку – це прикорм для риби. Згодом він повідомив, що на березі річки побачив у полі кущі дивної рослинності на природі. Понад 150 грамів виявленої речовини вилучили, триває експертиза.