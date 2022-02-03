На Харківщині водій автодору розробив "танк" для прибирання снігу: вражаючі фото

Водій автодору Харківщини Сергій Лук’яненко переробив артилерійський тягач. Тепер машина може чистити від снігу дороги там, де інша техніка не проїде.

Чоловік працює на Пісочинській філії Харківоблавтодору. Після переобладнання АТС-59, він називає себе художником з брухту.

Зауважте Українці розробили пристрій для лікування наслідків COVID-19: відео



Механік Сергій у відновленому тягачі / Фото Суспільного

Спершу лише жартували

Усе почалося з того, що чоловік взнав від головного механіка на роботі, що в гаражі філії стоїть зламаний тягач. Цей транспорт випустили ще у 1959 році та він був у жахливому стані.

Тягач до та після ремонту / Фото Суспільного та Сергія Лук'яненка

Раніше машину використовували у військових цілях. Згодом її переобладнали, щоб перевозити вантажі. Сергій жартома запропонував колезі полагодити транспорт для роботи.

Якось ця ідея трошки заглухла. А потім настає весна, я зустрічаю Андрія Миколайовича і кажу: "Андрію Миколайовичу, а де ж танк?" І він так аж з психами: "Все, давай, везу". І ви знаєте, незабаром привозить "танк",

– каже Лук'яненко.

На роботу загалом пішло трішки більше, ніж пів року. Сергій переважно займався цим лише на вихідних. Він також розповів, що без покупок деталей не обійшлося. Проте знадобився лише новий двигун трактора.



Чоловік показує двигун, який встановив / Фото Суспільного

Що він вже зробив

Наразі Сергій вже встановив відвал для очищення снігу, а також перефарбував корпус машини. Проте це було для нього не надто важко, адже займається ремонтом транспорту вже 10 років.

Сам новий мотор, мовляв, втиснути у машину складнощів не було. Проте все ж труднощі виникли. Після встановлення механізму треба було правильно під'єднати всі контакти й інші деталі. Якби цього не зробив, то не кожен елемент транспорту б увімкнувся та не кожна лампочка на панелі світилася б.



Сергій показує, як працює панель управління / Фото Суспільного

Як будуть використовувати тягач

Вперше вдалося запустити машину вже восени минулого року. Скільки всього коштів витратили на ремонт, наразі Cергій ще не рахував. Але вже триває фінальна стадія підготовки, бо лишилося тільки встановити кілька проблискових маячків та додаткові фари.

От народжується художник, він бере і пише картини — Пікассо, Малевич. Народилися, такі як Бах, Бетховен — вони писали музику. А я малюю брухтом,

– резюмував свої старання чоловік.

Після цього тягач пустять чистити дороги. Проте також ним можна викорчовувати дерева та розкидувати перешкоди, які виникають на дорогах. Можливості транспорту необмежені, бо він має гусеничну ходову й може проїхати майже всюди. Наразі це єдиний такий пристрій на цілу область.



Тягач, який розробив художник брухту / Фото Суспільного