Мужчина работает на Песочинском филиале Харьковоблавтодора. После переоборудования АТС-59, он называет себя художником из металлолома.

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Механик Сергей в восстановленном тягаче / Фото Суспільного

Сначала только шутили

Все началось с того, что мужчина узнал от главного механика на работе, что в гараже филиала стоит сломанный тягач. Этот транспорт был выпущен еще в 1959 году и был в ужасном состоянии.

Тягач до и после ремонта / Фото Суспільного и Сергея Лукьяненко

Раньше машину использовали в военных целях. Впоследствии ее переоборудовали, чтобы перевозить грузы. Сергей в шутку предложил коллеге починить транспорт для работы.

Как-то эта идея немного заглохла. А потом наступает весна, я встречаю Андрея Николаевича и говорю: "Андрей Николаевич, а где же танк?" И он так с психами: "Все, давай, везу". И вы знаете, вскоре привозит "танк",

– говорит Лукьяненко.

На работу в общей сложности ушло немного больше, чем полгода. Сергей преимущественно занимался этим только в выходные. Он также рассказал, что без покупок деталей не обошлось. Однако потребовался только новый двигатель трактора.

Мужчина показывает двигатель, который установил / Фото Суспільного

Что он уже сделал

Сергей уже установил отвал для очистки снега, а также перекрасил корпус машины. Однако это было для него не очень тяжело, ведь занимается ремонтом транспорта уже 10 лет.

Сам новый мотор, мол, вдавить в машину сложностей не было. Однако все же сложности возникли. После установки механизма нужно было правильно подключить все контакты к другим деталям. Если бы этого не сделал, то не каждый элемент транспорта включился бы и не каждая лампочка на панели светилась бы.

Сергей показывает, как работает панель управления / Фото Суспільного

Как будут использовать тягач

Впервые удалось запустить машину осенью прошлого года. Сколько всего средств потратили на ремонт, пока Сергей еще не считал. Но уже идет финальная стадия подготовки, потому что осталось только установить несколько проблесковых маячков и дополнительные фары.

Вот рождается художник, он берет и пишет картины – Пикассо, Малевич. Родились, такие как Бах, Бетховен – они писали музыку. А я рисую ломом,

– резюмировал свои старания мужчина.

После этого тягач пустят чистить дорогу. Однако им можно выкорчевывать деревья и разбрасывать препятствия, возникающие на дорогах. Возможности транспорта не ограничены, потому что он имеет гусеничную ходовую и может проехать почти повсюду. Теперь это единственное такое устройство на целую область.



Тягач, который разработал художник лома / Фото Суспільного