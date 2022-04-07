У Харкові горів торговельний центр

В одному з торговельних центрів Харкова 7 квітня трапилася масштабна пожежа. Вогнеборцям вдалось її ліквідувати.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначили, що повідомлення про займання отримали о 15:30.

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"Горіли дах та частково приміщення на третьому та четвертому поверхах будівлі", – розповіли у ДСНС.

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Деталі інциденту

За інформацією рятувальників, вогонь охопив приблизно 2300 квадратних метрів. Працівникам ДСНС вдалось о 20:25 ліквідувати пожежу.

Рятувальники розповіли, що за попередніми даними жертв та постраждалих нема. Загалом боролися з вогнем 18 одиниць техніки та 80 працівників ДСНС.

Як ліквідували пожежу / Фото ДСНС