Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та подякував бійцям ДСНС за виконану роботу.

До теми У Бородянці рятувальники почали розбирати завали: фото з місця події

Наразі рятувальники активно розбирають руїни у Бородянці на Київщині та розміновують територію.

Роботи дуже багато. Хлопці працюють у режимі 24/7. Це ще один важливий фронт нашої боротьби за Україну. Це порятунок мирних жителів, часто – літніх людей, жінок із дітьми,

– написав Монастирський.

Величезна робота рятувальники під час війни

За його словами, загалом від початку війни рятувальники ДСНС України зробили багато роботи:

ліквідували близько 20 тисяч пожеж,

врятували з-під завалів та з вогню близько 1100 людей,

знешкодили понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів та пів тонни вибухівки,

знешкодили майже 1,5 тисячі авіабомб,

обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів майже 5,5 тисяч гектарів територій.

До складу рятувальників ДСНС запрошують добровольців

Денис Монастирський звернувся до українців через те, що наші рятувальники працюють у посиленому режимі, цілодобово та без повноцінного сну та відпочинку.

"Вони потребують вашої допомоги. Тому ДСНС України оголошує пошук добровольців із цивільного захисту", – написав він.

Що потрібно буде робити:

розбирати завали,

рятувати людей,

надавати допомогу потерпілим,

розвантажувати гуманітарні вантажі.

Якщо ви бажаєте допомогти нашим рятувальникам – заповніть анкету за цим посиланням.

До слова, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав людей долучитися до відбудови країни. За його словами, у Київській, Чернігівській та Сумській областях потрібні добровольці, щоб розбирати завали.

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