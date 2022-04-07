В ефірі єдиного телемарафону Денисенко розповів, що масштаби руйнувань внаслідок російської агресії – величезні.

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Зокрема лише в одній Бучі зруйновано 18 багатоповерхівок. Ще 112 приватних будинків взагалі неможливо оновити. Тож рятувальникам потрібна допомога, щоб розібрати завали у населених пунктах.

Масштаби руйнувань справді величезні. Якщо є здоров'я, дозволяють час, дозволяють можливості, на сайті ДСНС є анкета добровольця, заповнюйте, будь ласка. Ваші руки зараз потрібні на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині як ніколи,

– заявив він.

Прохання ДСНС: Запишись в добровольці з цивільного захисту – допоможи країні! Ви можете стати волонтером та допомогти рятувальникам розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі тощо. Громадянам, які бажають долучитися до ініціативи, потрібно записатися до добровільних формувань цивільного захисту.

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