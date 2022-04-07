В ефірі єдиного телемарафону Денисенко розповів, що масштаби руйнувань внаслідок російської агресії – величезні.
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Зокрема лише в одній Бучі зруйновано 18 багатоповерхівок. Ще 112 приватних будинків взагалі неможливо оновити. Тож рятувальникам потрібна допомога, щоб розібрати завали у населених пунктах.
Масштаби руйнувань справді величезні. Якщо є здоров'я, дозволяють час, дозволяють можливості, на сайті ДСНС є анкета добровольця, заповнюйте, будь ласка. Ваші руки зараз потрібні на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині як ніколи,
– заявив він.
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