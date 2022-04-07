В эфире единственного телемарафона Денисенко рассказал, что масштабы разрушений в результате российской агрессии – огромны.

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В частности, только в одной Буче разрушены 18 многоэтажек. Еще 112 частных домов вообще невозможно обновить. Так что спасателям нужна помощь, чтобы разобрать завалы в населенных пунктах.

Масштабы разрушений действительно огромны. Если есть здоровье, позволяют время, позволяют возможности, на сайте ГСЧС есть анкета добровольца, заполняйте, пожалуйста. Ваши руки сейчас нужны на Киевщине, Черниговщине, Сумщине как никогда,

– заявил он.

Просьба ГСЧС: Запишись в добровольце по гражданской защите – помоги стране!



Вы можете стать волонтером и помочь спасателям разбирать завалы, спасать людей, оказывать помощь пострадавшим, разгружать гуманитарные грузы.



Гражданам, желающим присоединиться к инициативе, нужно записаться в добровольные формирования гражданской защиты.

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