Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире общеукраинского марафона, передает 24 канал.

Важно Тела из могил во дворах Ирпеня эксгумируют и перезахоронят на кладбище, – мэр Маркушин

Маркушин подчеркнул, что сейчас город нуждается в коммунальной технике. Мэр Ирпеня уже ведет переговоры с поставщиками техники и после консультаций город будет думать, где взять деньги.

Сейчас городские головы соседних городов дают эту технику, но нужно иметь свою,

– объяснил Александр Маркушин.

Мэр отметил, что через неделю дороги в городе расчистят. После этого займутся не менее важным делом – наладят электро- и водоснабжение. И только после этого можно говорить о возвращении людей в Ирпень.

"Волонтеры очень помогают. В волонтеры записалось более 5 тысяч человек. Но привлекаем к работам пока дозировано – 300 – 400 человек. Они убирают исключительно там, где произошло разминирование", – подчеркнул Маркушин.

Ранее член правления ОО "Офис окружающей среды", участник теробороны Егор Фирсов сказал, что в Киеве ситуация проще – вероятнее всего, в столицу вскоре можно будет вернуться. Относительно пригородных территорий (Буча, Ирпень) нужно подождать чуть подольше. Ведь сейчас там до сих пор опасно, несмотря на то, что военных действий нет.

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