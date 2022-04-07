Про це розповів міській голова Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо Тіла з могил у дворах Ірпеня ексгумують і перепоховають на цвинтарі, – мер Маркушин

Маркушин наголосив, що зараз місто потребує багато комунальної техніки. Мер Ірпеня вже веде перемовини з поставниками техніки і після консультацій місто думатиме, де взяти гроші.

Зараз міські голови сусідніх міст дають цю техніку, але потрібно мати свою,

– пояснив Олександр Маркушин.

Мер зазначив, що за тиждень дороги у місті розчистять. Після цього займуться не менш важливою справою – налагодять електро- та водопостачання. І лише після цього можна говорити про повернення людей до Ірпеня.

"Волонтери дуже допомагають. У волонтери записалися понад 5 тисяч людей. Але залучаємо до робіт поки дозовано – 300 – 400 людей. Вони прибирають виключно там, де відбулося розмінування", – підкреслив Маркушин.

Раніше член правління ГО "Офіс довкілля", учасник тероборони Єгор Фірсов сказав, що у Києві ситуація простіша – найімовірніше, у столицю незабаром можна буде повернутись. Щодо приміських територій (Буча, Ірпінь) потрібно почекати трохи довше. Адже зараз там досі небезпечно, попри те, що військових дій немає.

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