Будуть робити ексгумацію та ховати людей на кладовищі. Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Особи загиблих встановлять, оскільки сусіди знають їхні імена й прізвища. Крім того, проведуть експертизу ДНК.

Місто відновлюють

Мер додав, що комунальники прибирають місто та працюють над відновленням інфраструктури. Унаслідок дій окупантів 50% Ірпеня зруйновані.

Хоча за тиждень дороги вже будуть проїзними, Маркушин наголосив: повертатися варто тоді, коли відновлять світло і воду.

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