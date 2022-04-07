Будуть робити ексгумацію та ховати людей на кладовищі. Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
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Особи загиблих встановлять, оскільки сусіди знають їхні імена й прізвища. Крім того, проведуть експертизу ДНК.
Місто відновлюють
Мер додав, що комунальники прибирають місто та працюють над відновленням інфраструктури. Унаслідок дій окупантів 50% Ірпеня зруйновані.
Хоча за тиждень дороги вже будуть проїзними, Маркушин наголосив: повертатися варто тоді, коли відновлять світло і воду.
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