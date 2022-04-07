Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский и поблагодарил бойцов ГСЧС за проделанную работу.

К теме В Бородянке спасатели начали разбирать завалы: фото с места происшествия

В настоящее время спасатели активно разбирают руины в Бородянке Киевской области и разминируют территорию.

Работы очень много. Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей, часто пожилых людей, женщин с детьми,
– написал Монастырский.

Огромная работа спасателей во время войны

По его словам, в целом с начала войны спасатели ГСЧС Украины сделали много работы:

  • ликвидировали около 20 тысяч пожаров,
  • спасли из-под завалов и из огня около 1 100 человек,
  • обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов и полтонны взрывчатки,
  • обезвредили почти 1,5 тысячи авиабомб,
  • обследовали на наличие взрывоопасных предметов почти 5,5 тысячи гектаров территорий.

В состав спасателей ГСЧС приглашают добровольцев

Денис Монастырский обратился к украинцам, потому что наши спасатели работают в усиленном режиме, круглосуточно и без полноценного сна и отдыха.

"Они нуждаются в вашей помощи. Поэтому ГСЧС Украины объявляет поиск добровольцев по гражданской защите", – написал он.

Что нужно будет делать:

  • разбирать завалы,
  • спасать людей,
  • оказывать помощь пострадавшим,
  • разгружать гуманитарные грузы.

Если вы хотите помочь нашим спасателям – заполните анкету по этой ссылке.

Кстати, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал людей присоединиться к восстановлению страны. По его словам, в Киевской, Черниговской и Сумской областях нужны добровольцы, чтобы разбирать завалы.

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