Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский и поблагодарил бойцов ГСЧС за проделанную работу.

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В настоящее время спасатели активно разбирают руины в Бородянке Киевской области и разминируют территорию.

Работы очень много. Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей, часто пожилых людей, женщин с детьми,

– написал Монастырский.

Огромная работа спасателей во время войны

По его словам, в целом с начала войны спасатели ГСЧС Украины сделали много работы:

ликвидировали около 20 тысяч пожаров,

спасли из-под завалов и из огня около 1 100 человек,

обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов и полтонны взрывчатки,

обезвредили почти 1,5 тысячи авиабомб,

обследовали на наличие взрывоопасных предметов почти 5,5 тысячи гектаров территорий.

В состав спасателей ГСЧС приглашают добровольцев

Денис Монастырский обратился к украинцам, потому что наши спасатели работают в усиленном режиме, круглосуточно и без полноценного сна и отдыха.

"Они нуждаются в вашей помощи. Поэтому ГСЧС Украины объявляет поиск добровольцев по гражданской защите", – написал он.

Что нужно будет делать:

разбирать завалы,

спасать людей,

оказывать помощь пострадавшим,

разгружать гуманитарные грузы.

Если вы хотите помочь нашим спасателям – заполните анкету по этой ссылке.

Кстати, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал людей присоединиться к восстановлению страны. По его словам, в Киевской, Черниговской и Сумской областях нужны добровольцы, чтобы разбирать завалы.

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