Зокрема, розпочали бійці ДСНС з Центральної вулиці Бородянки.

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"Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас", – кажуть рятувальники.

Бійці ДСНС запевнили, що вони не можуть нікого залишити просто неба, тому обов'язково знайдуть усіх, щоб рідні могли належним чином попрощатися з жертвами російських нелюдів.

Рятувальники розбирають завали у Бородянці: фото



До слова, ЗСУ зачистили Київську область від окупантів. Тепер територію від мін та боєприпасів очищують рятувальники. Вони показали, як працюють в Ірпені, де за день вилучили 643 вибухонебезпечних предмети.

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