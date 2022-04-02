Вилучено 643 вибухонебезпечні предмети.

Протягом 2 квітня працівники ДСНС обстежили територію міста Ірпінь, де велися бойові дії. Рятувальники вилучили 643 вибухонебезпечні предмети.

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У ДСНС зазначили, що продовжують розчищати територію Київської області після російських окупантів.

2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають,

– йдеться у повідомленні.

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