Изъято 643 взрывоопасных предмета.

В течение 2 апреля работники ГСЧС обследовали территорию города Ирпень, где велись боевые действия. Спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета.

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В ГСЧС отметили, что продолжают расчищать территорию Киевской области после российских оккупантов.

2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС показали, как очищают Ирпень / Фото ГСЧС