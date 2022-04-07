Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отметили, что сообщение о возгорании получили в 15:30.

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"Горели крыша и частично помещения на третьем и четвертом этажах здания", – рассказали в ГСЧС.

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Детали инцидента

По информации спасателей, огонь охватил около 2300 квадратных метров. Работникам ГСЧС в 20:25 удалось ликвидировать пожар.

Спасатели рассказали, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. В общей сложности боролись с огнем 18 единиц техники и 80 работников ГСЧС.