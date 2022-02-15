У Харкові група зловмисників побила та викрала підприємця через фіктивний борг

Харківські правоохоронці викрили чотирьох осіб, які вимагали борг, якого не існує, в місцевого підприємця. Вони побили чоловіка та вивезли його за місто на власному авто.

За інформацією виконувача обов'язків керівника Слобідської окружної прокуратури Дмитра Радіна, інцидент стався 13 лютого. У поліцію звернувся житель Харкова, який повідомив про викрадення людини.

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Викрадення бізнесмена

Постраждалим виявився 38-річний підприємець з Харкова. У день викрадення він припаркував свій Audi Q7 на вулиці Лисаветинській та пішов додому.

Біля під'їзду на нього напали 3 невідомих та почали бити в обличчя. Чоловіки обшукали авто харків'янина, заштовхали його всередину й поїхали геть.

Уже в авто зловмисники почали вимагати в бізнесмена гроші. Автомобіль заїхав до лісосмуги поблизу селища Хорошеве, де продовжилось побиття та вимагання.

Пограбування зі спільником

На місце події приїхав спільник викрадачів на Mitsubishi. Його посіпаки відібрали в чоловіка ключі від квартири, прив'язали до ручки авто. Троє поїхали геть, а четвертий зловмисник залишився наглядати за потерпілим.



Підприємця з Харкова побили та викрали через фіктивний борг / Фото прокуратури Харківщини

У цей момент до лісосмуги прибули правоохоронці. Нападника та трьох його спільників затримали – це чоловіки, віком 26, 43, 51 та 61 років.

Усім порушникам повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини за попередньою змовою та незаконного заволодіння авто. Кожному загрожує до 8 років за ґратами.

Мотиви злочину

За версією слідства, у харківського підприємця вимагала 1,5 мільйона гривень. Саме такою була сума боргу, який вигадали зловмисники.

У поліції пояснили, що після виклику свідка, на вказану адресу в Харкові приїхали оперативники. На місці виявили плями від крові та рукавичку. Правоохоронці почали відпрацьовувати території поблизу обласного центру, тоді й знайшла авто в лісосмузі біля Хорошевого.

Постраждалий розповів, що невідомі відібрали в нього травматичний пістолет і погрожували застосувати проти нього. Потім били й вимагали сказати, де він зберігає гроші.

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