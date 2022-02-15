У Харкові група зловмисників побила та викрала підприємця через фіктивний борг

15 лютого 2022 , 15:35
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Джерело:

прокуратура Харківщини

Харківські правоохоронці викрили чотирьох осіб, які вимагали борг, якого не існує, в місцевого підприємця. Вони побили чоловіка та вивезли його за місто на власному авто.

За інформацією виконувача обов'язків керівника Слобідської окружної прокуратури Дмитра Радіна, інцидент стався 13 лютого. У поліцію звернувся житель Харкова, який повідомив про викрадення людини.

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Викрадення бізнесмена

Постраждалим виявився 38-річний підприємець з Харкова. У день викрадення він припаркував свій Audi Q7 на вулиці Лисаветинській та пішов додому.

Біля під'їзду на нього напали 3 невідомих та почали бити в обличчя. Чоловіки обшукали авто харків'янина, заштовхали його всередину й поїхали геть.

Уже в авто зловмисники почали вимагати в бізнесмена гроші. Автомобіль заїхав до лісосмуги поблизу селища Хорошеве, де продовжилось побиття та вимагання.

Пограбування зі спільником

На місце події приїхав спільник викрадачів на Mitsubishi. Його посіпаки відібрали в чоловіка ключі від квартири, прив'язали до ручки авто. Троє поїхали геть, а четвертий зловмисник залишився наглядати за потерпілим.


Підприємця з Харкова побили та викрали через фіктивний борг / Фото прокуратури Харківщини

У цей момент до лісосмуги прибули правоохоронці. Нападника та трьох його спільників затримали це чоловіки, віком 26, 43, 51 та 61 років.

Усім порушникам повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини за попередньою змовою та незаконного заволодіння авто. Кожному загрожує до 8 років за ґратами.

Мотиви злочину

За версією слідства, у харківського підприємця вимагала 1,5 мільйона гривень. Саме такою була сума боргу, який вигадали зловмисники.

У поліції пояснили, що після виклику свідка, на вказану адресу в Харкові приїхали оперативники. На місці виявили плями від крові та рукавичку. Правоохоронці почали відпрацьовувати території поблизу обласного центру, тоді й знайшла авто в лісосмузі біля Хорошевого.

Постраждалий розповів, що невідомі відібрали в нього травматичний пістолет і погрожували застосувати проти нього. Потім били й вимагали сказати, де він зберігає гроші.

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Автор: Євгенія Пласконь