По информации исполняющего обязанности руководителя Слободской окружной прокуратуры Дмитрия Радина, инцидент произошел 13 февраля. В полицию обратился житель Харькова, который сообщил о похищении человека.

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Похищение бизнесмена

Пострадавшим оказался 38-летний предприниматель из Харькова. В день похищения он припарковал свой Audi Q7 на улице Лисаветинской и пошел домой.

У подъезда на него напали 3 неизвестных и начали бить в лицо. Мужчины обыскали авто харьковчанина, затолкали его внутрь и поехали прочь.

Уже в авто злоумышленники начали требовать у бизнесмена деньги. Автомобиль заехал в лесополосу вблизи поселка Хорошево, где продолжилось избиение и вымогательство.

Ограбление с сообщником

На место происшествия приехал сообщник похитителей на Mitsubishi. Его сообщники отобрали у мужчины ключи от квартиры, привязали к ручке авто. Трое уехали прочь, а четвертый злоумышленник остался присматривать за потерпевшим.



Предпринимателя из Харькова избили и похитили из-за фиктивного долга / Фото прокуратуры Харьковщины

В этот момент к лесополосе прибыли правоохранители. Нападавшего и трех его сообщников задержали – это мужчины в возрасте 26, 43, 51 и 61 год.

Всем нарушителям сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы человека по предварительному сговору и незаконного завладения авто. Каждому грозит до 8 лет за решеткой.

Мотивы преступления

По версии следствия, у харьковского предпринимателя вымогали 1,5 миллиона гривен. Именно такой была сумма долга, который придумали злоумышленники.

В полиции пояснили, что после вызова свидетеля, на указанный адрес в Харькове приехали оперативники. На месте обнаружили пятна от крови и перчатку. Правоохранители начали исследовать территории вблизи областного центра, тогда и нашли авто в лесополосе возле Хорошево.

Пострадавший рассказал, что неизвестные отобрали у него травматический пистолет и угрожали применить против него. Потом били и требовали сказать, где он хранит деньги.

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