Об этом рассказал адвокат водителя Тарас Богдашевский. По словам защитника, допрос назначили на 15, 16 и 17 февраля.

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Допрос водителя из кортежа Ярославского

Адвокат отметил, что поедет к следователю вместе с работником фирмы Ярославского 17 февраля. По делу о ДТП его вызвали в качестве свидетеля, а также по делу сокрытия преступления – в качестве подозреваемого.

Тарас Богдашевский не захотел сообщать позицию своего подзащитного. Он заявил, что выложат ее следователю.

Защитник также не ответил, действительно ли подзащитный находился в другом месте в момент аварии. Зато он подчеркнул, что оперативники не знают настоящего места жительства мужчины и "неправильно докладывают" генпрокурору Ирине Венедиктовой.

После допроса свою позицию сторона не планирует озвучивать. В то же время водитель и дальше работает в компании бизнесмена Александра Ярославского.

ДТП с кортежем Ярославского: коротко

На Харьковщине 9 февраля вечером произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил насмерть пешехода, а рядом нашли номерные знаки авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

На следующий день президент футбольного клуба "Металлист" вместе с тестем Сергеем Свентицким вылетели из Харькова в Великобританию. Объяснили это семейной поездкой с целью отдыха.

Александр Ярославский заявил, что в момент трагедии находился дома и спал, но полиция его вызвала на допрос в качестве вероятного участника ДТП.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что правоохранители поспешили с объявлением подозрения и призвала бизнесмена вернуться в Украину.

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