В полиции сообщили, что ДТП произошло примерно в 22:55. К сожалению, в его результате погиб человек.

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Детали о смертельной аварии на Харьковщине

Правоохранители отметили, что неустановленный автомобиль двигался со стороны города Чугуева в направлении Харькова. Его водитель наехал на пешехода, мужчину возрастом примерно 30 – 40 лет. Тело умершего направили в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливают.

Следователи по факту ДТП открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют им. Максимальное наказание по этой статье предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортом до 3 лет или без такового.

СМИ пишут, что ДТП совершил кортеж Ярославского

В то же время издание "УП" со ссылкой на слова собеседников в полиции пишет, что в аварию попала машина из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартово сбили человека... На месте нашли номера 0018,

– рассказал собеседник.

Он также уточнил, что такие номера имеет передняя машина кортежа Ярославского. Кроме того, источник издания уточнил, что Ярославский часто сам водит авто.

Собеседники также рассказали, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартова. Он пообещал прийти в райотдел дать показания. По последней информации, водителя уже допрашивают.

Кроме того, отмечает издание, есть свидетели, которые видели, как вечером 9 февраля кортеж Ярославского выезжал из Харькова.

Справка. Александр Ярославский – украинский бизнесмен, бывший совладелец Укрсиббанка и президент харьковского "Металлиста". Президент группы DCH. 1 ноября 2018 года попал под санкции, которые против украинцев ввела Россия.

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