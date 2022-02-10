У поліції повідомили, що ДТП трапилася приблизно о 22:55. На жаль, у її результаті загинула людина.

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Деталі про смертельну аварію на Харківщині

Правоохоронці зазначили, що невстановлений автомобіль рухався зі сторони міста Чугуєва в напрямку Харкова. Його водій наїхав на пішохода, чоловіка віком приблизно 30 – 40 років. Тіло померлого направили до моргу. Його особу, а також особу зловмисника наразі встановлюють.

Слідчі за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ним. Максимальне покарання за цією статтею передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом до 3 років або без такого.

У поліції не уточнили, хто саме спричинив аварію.

ЗМІ пишуть, що ДТП спричинив кортеж Ярославського

Водночас видання "УП" з посиланням на слова співрозмовників у правоохоронних органах пише, що в аварію потрапила автівка з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину… На місці знайшли номери 0018,

– розповів співрозмовник.

Він також уточнив, що такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Крім того, джерело видання уточнило, що Ярославський часто сам водить авто.

Співрозмовники також розповіли, що пізніше до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового. Він пообіцяв прийти до райвідділу дати свідчення. За останньою інформацією, водія вже допитують.

Крім того, наголошує видання, є свідки, які бачили, як увечері 9 лютого кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.

Довідка. Олександр Ярославський – український бізнесмен, колишній співвласник "Укрсиббанку" і президент харківського "Металіста". Президент групи DCH. 1 листопада 2018 року потрапив під санкції, які проти українців ввела Росія.

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