Вечером 9 февраля на трассе Чугуев – Мартов автомобиль сбил насмерть пешехода. СМИ пишут, что аварию устроил автомобиль из кортежа Ярославского.

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Что говорит президент "Металлиста"

Ярославский утверждает, что о ДТП узнал уже утром 10 февраля. Мол, когда оно случилось, он находился дома, спал. При этом бизнесмен не подтвердил, но и не опроверг причастность автомобиля из своего кортежа к трагедии. Он не мог сказать, действительно ли ему принадлежат номер 0018, потому что "не следит за этим".

Когда президента "Металлиста" спросили, как он может прокомментировать аварию, тот ответил: "Никак". В то же время о том, где находились автомобили его кортежа вечером 9 февраля, он посоветовал "спрашивать у кортежа".

Кто такой Александр Ярославский?

62-летний украинский бизнесмен, бывший совладелец "УкрСиббанка" и действующий президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Президент группы "Development Construction Holding".

СМИ пишут, что Ярославский покинул Украину

В то же время "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в авиационной сфере, пишет о предполагаемом выезде Ярославского за границу. Собеседники издания сообщили, что его забрал чартерный самолет, прибывший из Польши. Он якобы вылетел из Харькова 10 февраля в 13:50.

Источник утверждает, что на борту воздушного судна находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий. По данным сервиса Flightradar24, указанный самолет движется в британский аэропорт Фарнборо.

Обратите внимание! Полиция уже открыла уголовное производство. Ярославского вызывают на допрос как возможного участника ДТП.

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