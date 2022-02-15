Про це розповів адвокат водія Тарас Богдашевський. За словами захисника, допит призначили на 15, 16 та 17 лютого.

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Допит водія з кортежу Ярославського

Адвокат зауважив, що поїде до слідчого разом із працівником фірми Ярославського 17 лютого. У справі про ДТП його викликали як свідка, а також у справі приховування злочину – як підозрюваного.

Тарас Богдашевський не захотів повідомляти позицію свого підзахисного. Він заявив, що викладуть її слідчому.

Захисник також не відповів, чи справді підзахисний перебував у іншому місці в момент аварії. Натомість він підкреслив, що оперативники не знають справжнього місця проживання чоловіка і "неправильно доповідають" генпрокурорці Ірині Венедіктовій.

Після допиту свою позицію сторона не планує озвучувати. Водночас водій і далі працює в компанії бізнесмена Олександра Ярославського.

ДТП з кортежем Ярославського: коротко

На Харківщині 9 лютого ввечері сталася смертельна ДТП. Автомобіль збив на смерть пішохода, а поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного дня президент футбольного клубу "Металіст" разом із тестем Сергієм Свентицьким вилетіли з Харкова до Великої Британії. Пояснили це сімейною поїздкою з метою відпочинку.

Олександр Ярославський заявив, що в момент трагедії перебував вдома і спав, але поліція його викликала на допит як ймовірного учасника автопригоди.

Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що правоохоронці поспішили з оголошенням підозри та закликала бізнесмена повернутися в Україну.

Що відомо про ДТП з кортежем Ярославського: дивіться відео