Деталі від правоохоронців

Напередодні поліцейські та прокурори заявили, що чоловік збрехав про свою причетність до ДТП. Тому проти нього відкрили кримінальну справу за приховування злочину.

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Будуть вирішувати питання про обрання цій особі нового запобіжного заходу. Наразі контакту з ним немає. Він переховується від органів слідства,

– розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Зауважимо, прокуратура відкликала клопотання про обрання запобіжного заходу працівнику фірми Ярославського. Адже чоловік не був водієм автівки, тому є не є фігурантом справи. Коли йому обирають "запобіжку" за статтею про приховування злочину – наразі невідомо.

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